Das Berliner Taxi-Gewerbe will am Mittwoch vor dem Roten Rathaus gegen die Taxi-Regelungen am BER-Flughafen protestieren.



Im September hatten sich das Land Berlin und der brandenburgische Standort-Landkreis des BER, Dahme-Spreewald, darauf geeinigt, dass jeweils 300 Taxis aus der Hauptstadt und aus dem Landkreis ab der Inbetriebnahme am 31. Oktober den Airport anfahren. Maximal können je 550 Taxis zugelassen werden, erstmal ausgelost werden je 300.



In Berlin sind mehr als 7.000 Taxis gemeldet. Laut Berliner Taxi-Innung haben bislang 1.500 bis 2.000 Berliner Taxen die Reisenden vom City-Airport in Tegel zu ihren Zielen gebracht. Die BER-Regelung sei "vollkommen praxisfern und inakzeptabel", kritisiert die Innung auf ihrer Internetseite [taxiinnung.org].