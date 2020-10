Die Karstadts-Sports-Finale am Zoo in Berlin muss noch am Montag endgültig schließen. Laut der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind die Mitarbeiter darüber informiert worden. Die Filiale habe in den letzten Wochen bereits keine neuen Waren mehr geliefert bekommen.

Die Schließung des Hauses am Bahnhof Zoo hatte Karstadt-Galeria-Kaufhof-Eigentümer Signa Ende September bekanntgegeben. Zuvor hatte sich der Berliner Senat für einen Erhalt der Filiale eingesetzt. Die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser an der Müllerstraße, am Tempelhofer Damm, an der Wilmersdorfer Straße und im Ring-Center will der Signa-Konzern dagegen weiterführen.

Mehr in Kürze ...