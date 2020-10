Der Start-up-Investor Rocket Internet hat am Donnerstag den Aktionären öffentlich angeboten, Rocket-Aktien zum Preis von jeweils 18,57 Euro abzukaufen. Die Anteilseigner könnten ihre Papiere des Unternehmens noch bis zum 30. Oktober andienen, teilte Rocket Internet in Berlin mit.

Die Genehmigung der Aktionäre für das Delisting des mittlerweile vom MDax in den Nebenwerteindex SDax abgestiegenen Unternehmens hatten die Berliner erst kürzlich auf einer außerordentlichen Hauptversammlung eingeholt.

Rocket Internet hatte Anfang September angekündigt, man wolle sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren.

Das Unternehmen wurde 2007 von den Brüdern Marc, Oliver und Alexander Samwer in Berlin gegründet. Es konzentrierte sich zunächst auf die Neugründung von Internetfirmen, investiert aber zunehmend auch in bereits bestehende Unternehmen. Rocket war 2014 mit einem Ausgabepreis von 42,50 Euro je Aktie an die Börse gegangen, doch die hohen Erwartungen erfüllten sich nicht.

Am 31. August 2020 ging die Aktie mit 18,95 Euro aus dem Handel - sie notierte damit über der Höhe des nun veröffentlichten Rückkaufangebots.