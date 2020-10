Taxifahrer müssen in Berlin bis zu einem Jahr warten, um einen Termin für die vorgeschriebene Eichung ihrer Taxameter zu bekommen. Das ergab eine bisher unveröffentlichte parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion, die rbb|24 vorliegt. Wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft dem rbb bestätigte, wird zurzeit ein Rückstau von rund 800 Eichterminen abgearbeitet. Dafür werde derzeit "die Personalstärke erhöht", so ein Sprecher der Wirtschaftsverwaltung.

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft erklärte auf Nachfrage, dass die Verzögerung pandemiebedingt zustande gekommen sei. Jährlich würden an der Berliner Außenstelle des Eichamtes rund 9.000 Eichungen vorgenommen. "Covid-19 bedingt mussten zwischen März und April knapp 800 Eichtermine für Taxameter abgesagt werden." Diese würden nun parallel zum Tagesgeschäft abgearbeitet. "Grundsätzlich ist jedoch immer mittwochs die Prüfung von Taxen und Mietwagen auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich", so ein Sprecher der Verwaltung.

In der Taxi-Branche gibt es an der Begründung allerdings Zweifel. Probleme mit den Terminen beim Eichamt gebe es schon sehr viel länger, sagte Karl-Heinz Kirle, Vorstandsbeauftragter vom Taxiverband Berlin, dem rbb. Taxiunternehmer hätten demnach bereits im vergangenen Jahr monatelang auf Taxameter-Prüfungen warten müssen. Fahrten mit einem Taxameter jenseits der Eichfrist gilt als Ordnungswidrigkeit.

AfD-Verkehrsexperte Scholtysek verweist in seiner Anfrage an den Senat zudem auf die Möglichkeit, ungeprüfte Taxameter zu manipulieren, etwa "durch das Montieren einer kleineren Reifengröße". Zudem gelte laut Gesetz ein Taxameter als "einem geeichten Messgerät gleich", wenn die Prüfung mindestens zehn Wochen vor Ablauf der Eichfrist beantragt wurde. Durch die lange Wartezeit, so Scholtysek, seien Taxifahrer in Berlin bis zu einem Jahr mit ungeprüftem Taxametern unterwegs.

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft wies das zurück. "Bei Kontrollen, auch in der Zusammenarbeit mit Polizei, Zoll und dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO), konnten in den Jahren - seit Inkraftsetzung des Mess- und Eichgesetzes - nur vereinzelt Verstöße bei den verwendeten Reifen an Taxen festgestellt werden." Zudem würden regelmäßig Stichproben und Überwachungen durchgeführt.