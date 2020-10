Demzufolge werden an diesem Tag die Müllabfuhr, der Sperrmüll-Abholservice, die Recyclinghöfe und die Mechanischen Behandlungs­anlagen Grade­straße ganztägig bestreikt. Teilweise werde der Warnstreik voraus­sichtlich auch Auswirkungen auf die Straßenreinigung haben, heißt es in der Mitteilung der BSR weiter.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigung (BSR) für kommenden Dienstag (20. Oktober) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das hat die BSR am Freitag mitgeteilt [bsr.de].

Das bedeutet für die Berlinerinnen und Berliner, dass am 20. Oktober die Hausmüll-, und Bioabfalltonnen sowie zum Teil auch die Wertstofftonnen nicht geleert werden. Sperrmüllabholungen finden nicht statt. Für diesen Tag vereinbarte Termine können nicht eingehalten werden. Außerdem sind alle 15 Recyclinghöfe ganztägig geschlossen.

Im Zuge des Tarifstreits im öffentlichen Dienst waren die BSR-Recyclinghöfe bereits am 26. September geschlossen, zwei Tage später wurde die Straßenreinigung bestreikt.

In dem Tarifkonflikt deutet sich weiterhin keine schnelle Lösung an: Das Angebot der Arbeitgeberseite von 3,5 Prozent lehnten die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb als zu niedrig ab. Sie fordern 4,8 Prozent mehr Geld. Die dritte Verhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst soll am kommenden Donnerstag beginnen.

