Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst stehen in Brandenburg am Mittwoch Warnstreiks an. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen sind die Mitarbeiter der Stadtentsorgung Potsdam, der Kreisverwaltungen Teltow-Fläming und Havelland, sowie die Beschäftigten der Verwaltungen und Kitas in Hennigsdorf (Oberhavel), Falkensee, Rathenow, Nauen (alles Havelland) und weiteren Gemeinden, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Eine zentrale Kundgebung soll am Vormittag auf dem Luisenplatz in Potsdam stattfinden.

Die Gewerkschaft will mit Warnstreiks in den aktuellen Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Für Montag und Dienstag hat Verdi in Berlin zu Warnstreiks bei den landeseigenen Kliniken und der Stadtreinigung BSR aufgerufen. In Brandenburg war in der vergangenen Woche bereits in Brandenburg an der Havel sowie in den Verwaltungen in Prenzlau, Schwedt, Strausberg und Panketal gestreikt worden.