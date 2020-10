37 Warenhäuser macht Galerie Kaufhof nach jüngsten Informationen in Deutschland dicht oder hat sie bereits geschlossen. Dazu zählen in Berlin Karstadt Sport am Zoo, das am Montag seine Türen zumachte , und von diesem Samstag an auch das Haus im Lincoln Center Neu-Hohenschönhausen. Stadtplanerin Cordelia Polinna hat sich eingehend mit der Zukunft Berlins beschäftigt.

Stadtplanerin Cordelia Polinna ist Wissenschaftlerin am Center for Metropolitan Studies an der TU Berlin.

Cordelia Polinna : In Kaufhäusern bekommt man ein ganz verlässliches Angebot des täglichen Bedarfs, also eine Bratpfanne oder Schreibwaren oder Dinge, die man einfach immer mal wieder so braucht. Und wenn so etwas dann in direkter Umgebung nicht mehr da ist, ist das für viele Menschen schon schmerzhaft. Gerade auch für ältere Menschen. Leute, die heute gern Erlebnis-Shopping machen und viele neue Dinge ausprobieren, sind im Kaufhaus vielleicht nicht mehr so gut aufgehoben. Und deswegen ist das vielleicht ein bisschen die Grenze dieses Typus.

rbb: Frau Polinna, wenn Kaufhäuser dicht machen, kann man von Kunden hören, dass sie das sehr bedauern. Es klingt mitunter so, als sei jemand aus der Familie gestorben. Was ist das: Nostalgie in Zeiten von Online-Handel? Hat das Konzept Kaufhaus in den Innenstädten überhaupt noch eine Zukunft? Ist das noch zeitgemäß?

Müsste sich das Kaufhaus irgendwie neu definieren, neu erfinden?

Ich glaube schon. Um jüngere Leute anzusprechen, muss es vielleicht eine Balance finden aus mehr Erlebnis und Aufenthaltsqualität und Angeboten auch zum zum Verweilen, aber auch aus dieser nach wie vor wichtigen Verlässlichkeit eines ganz normalen Angebots. Man will ja auch nicht immer nur ganz aufregende Dinge kaufen.

Aber es klang bei Ihnen ja schon an, dass es natürlich auch ein Ort des Treffens ist, des Miteinanders. Wenn jetzt Karstadt Sport beispielsweise in Berlin am Zoo verschwindet - von der Immobilie her beste Lage -, was sollte da jetzt rein? Was sollte aus Ihrer Sicht geschehen?

Im Moment ist es, glaube ich, schwierig, natürlich jetzt auch durch Corona noch einmal besonders zugespitzt, weil es aufgrund der großen Konkurrenz durch den Online-Handel immer weniger Einzelhändler gibt, die wirklich noch so eine riesige Fläche als ein großes Stück mieten wollen. Bei vielen Kaufhäusern, die leer stehen oder standen, zum Beispiel dem Hertie in der Karl-Marx-Straße in Neukölln, wurde ja so eine Aufteilung in kleine Flächen vorgenommen. Da sind jetzt einzelne Filialisten drin, es ist es aber auch kein Einkaufszentrum geworden. Das sind vielleicht im Moment noch so Zwischenlösungen, aber so ganz richtig neue Ansätze, was man mit diesen Immobilien macht, hat man, glaube ich, noch nicht gefunden. Weil es einfach sehr viel Fläche ist.