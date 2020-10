Verhandlungen in Potsdam

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist eine Einigung erzielt worden. Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, steigen die Einkommen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung.

Die Löhne und Gehälter der rund 2,3 Millionen Beschäftigten werden am 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro angehoben. In einer zweiten Stufe ein Jahr später folge eine Erhöhung um 1,8 Prozent, teilten Arbeitgeber und Gewerkschaften mit. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis Ende 2022.