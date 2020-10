Doch ausgerechnet eine der ältesten Berliner Genossenschaft ist nun an Scheels Verwaltung mit einem Wohnungsbauprojekt gescheitert - und das an einem durchaus prominenten Ort: im Olympiapark, Sportforumstraße 11.

Der Charlottenburger CDU-Abgeordnete Andreas Statzkowski, dessen Wahlkreis den Olympiapark einschließt, kann die Ablehnung ebenfalls nicht nachvollziehen. Dass sich die neuen Anwohner irgendwann über den Lärm der naheliegenden Sportstätten beschweren könnten, sei kein Argument, so Statzkowski. "Ich gehe davon aus, dass man bei Abschluss eines Mietvertrags den zukünftigen Verzicht auf Klagen einbeziehen kann", sagte er dem rbb. Dafür gäbe es Beispiele in der Umgebung. Er selbst werde sich für den Wohnungsbau in der Sportforumstraße einsetzen, kündigt Statzkowski an. "Warum der Bau eines großen Stadions baurechtlich möglich sein soll, aber der dringend benötigte Bau von zehn Wohnungen nicht, ist für mich nicht zu erklären."

Genau diese Frage ist der sportpolitisch brisante Hintergrund des genossenschaftlichen Wohnungsbauplans: Die Erweiterung der Wohnanlage in der Sportforumstraße war ein wichtiger Grund, warum die 1892 mehrfach das Kaufangebot von Hertha BSC abgelehnt hatte. Zudem hatte es der Verein nicht geschafft, akzeptable Ausgleichsflächen für die Wohnungen der Genossen anzubieten. Durch den Mietendeckel sinken die Mieteinnahmen bei den 1975 gebauten Wohnungen, der geplante Neubau hat also auch wirtschaftliche Bedeutung.