Wegen der Feier des Reformationstags in Brandenburg werden am Samstag auch in Berlin keine Pakete von den Zustellern der Deutschen Post DHL ausgetragen. Die in Brandenburg gelegenen Paketzentren Rüdersdorf und Börnicke, die den Berliner Raum mitversorgen, blieben wegen des Feiertags geschlossen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Am 31. Oktober erinnern evangelische Christen in Deutschland und Österreich Reformation der der Kirche durch Martin Luther. Laut Überlieferung soll der Mönch am Abend vor Allerheiligen im Jahr 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) seine berühmten 95 Thesen geschlagen haben. In lateinischer Sprache kritisierte er darin, die Ablass und Buße.

Nicht nur in Brandenburg ist der Reformationstag gesetzlicher Feiertag, sondern auch in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. 2017, zum 500. Jahrestag des Beginns der Reformation, war dies bundesweit ein Feiertag.