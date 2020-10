Die Berliner S-Bahn soll mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember an den Wochenenden mehr Fahrten auf der Ringbahn anbieten. Das kündigte S-Bahnchef Peter Buchner bei einem Fahrgastsprechtag des Berliner Fahrgastverbandes IGEB in dieser Woche an. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.