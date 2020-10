Aufgrund eines Warnstreiks kommt es an viele Sparkassen in Brandenburg am Mittwoch voraussichtlich zu Einschränkungen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit wollen die Arbeitnehmervertreter nach eigenen Angaben ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen.



Betroffen sind demnach mehrere Sparkassen landesweit: die Sparkasse Barnim, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, die Kreissparkasse Märkisch-Oderland, die Sparkassen Uckermark, Spree-Neiße, die Mittelbrandenburgische Sparkasse, die Sparkasse Niederlausitz, Elbe-Elster und Prignitz.



Kunden müssten sich in den betroffenen Häusern auf Filialschließungen oder lange Wartezeiten einstellen. Eine zentrale Streikkundgebung kündigte Verdi für den Platz vor der Sparkasse Märkisch-Oderland in Strausberg am Vormittag an.