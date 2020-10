Michael Lichterfelde Dienstag, 06.10.2020 | 16:35 Uhr

Also ich weiß gar nicht warum sich hier alle aufregen? Richtig so, streiken so lange, bis endlich vernünftig bezahlt wird. Und welche harte Zeiten? Mann merkt deutlich, dass hier mancher Kommentator den Sinn für die Realität verloren hat, nicht die Gewerkschaft.

Dann kommt es halt zu Einschränkungen davon geht die Welt nicht unter. Oh weia ich ahne jetzt schon die Reaktionen von so manchen hier.... ach ja, und nur weil Corona ist heißt das noch lange nicht das man nicht streiken darf.... nur weil es am Freitag eben unbequem für den ein oder anderen wird,.... man Leute, der Senat wirft soviel Geld zum Fenster raus, aber für wirklich wichtige Sachen wie ne ordentliche Bezahlung hat man kein Geld....

unterstützt doch lieber die Streikenden und geht selber auf die Straße .... aber nee, lieber mosern, den hintern nicht hoch bekommen und am liebsten bitte alles so arrangieren damit ja keine Anstrengung nötig ist.... armes Berlin