Seite 1 von 3

Im Frühjahr dieses Jahres treffe ich vor dieser Baustelle einen Käufer, ich nenne ihn M. Seit dreieinhalb Jahren wartet er darauf, dass seine Wohnung fertiggestellt ist. Aber das ist sie nicht, außerdem hat sie viele Mängel. Das gesamte Bauprojekt ist noch nicht abgeschlossen, dazu gehört auch das Gemeinschaftseigentum, also Flächen und Räume, die alle nutzen. Es könnte Rechtsstreitigkeiten geben. Deswegen will er anonym bleiben. M. lässt mich in Originalunterlagen Einblick nehmen, in Protokolle und Briefe.

Eigentlich sollte das alles längst fertig sein. Doch die Arbeiten auf der Baustelle wurden vor vielen Monaten eingestellt. Kein Geld mehr, sagt der Bauträger, die Firma A. Im Juristendeutsch heißt so etwas ein "steckengebliebener Bauträgervertrag". Aus der Perspektive der Menschen, die hier eine Wohnung gekauft hatten, war das ein Schock – zumal viele schon eingezogen waren.

Irgendwo in Berlin, ein Viertel mit vielen Altbauten. An dieser Straße sind Eigentumswohnungen im Bau, Gewerberäume und eine Tiefgarage. [ Der Beitrag kann an dieser Stelle nicht konkret werden. Denn eine Firma, um die es hier geht, hat mit Klage gedroht. Deshalb haben wir den Sachverhalt anonymisiert. Anm.d.Red. ]

Wenige Meter weiter: die unfertige Fassade des Neubaus, Fallrohre für Regenwasser enden in der Luft. Unfertig sind auch die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Durch die staubigen Fenster sehe ich nackten Beton und ansonsten nur Müll, den die Bauarbeiter hinterlassen haben. Ich gehe mit ihm durch die Kellerräume. Über Holzplanken, die ins Wasser gelegt sind, suchen wir uns unseren Weg durch die Baustelle. Nach Starkregen habe es Wassereinbruch gegeben, sagt er. Wir erreichen die Tiefgarage. Das Tor funktioniere nicht, erklärt M., es lasse sich nur mit einer Handkurbel öffnen, ein Ausführungsfehler. Als er den Kaufvertrag 2015 unterschrieb, hatte er mit solchen Schwierigkeiten nicht gerechnet.

Probleme mit dem Bauträger: So kann ich mich schützen

Gekauft hatte M. die Wohnung von der Firma A., die nicht in Berlin, sondern in X. sitzt. A. ist eine sogenannte Projektgesellschaft, die speziell für dieses Bauvorhaben gegründet worden war. A. ist M.s Bauträger. Bei aktuellen Fragen, Problemen und auch bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten ist A. sein Ansprechpartner und steht in der Verantwortung, wenn es um Haftungsfragen geht.

Doch es blieb nicht bei einer Firma: In den folgenden Jahren hatte M. es auch mit der Firma B. zu tun, dem persönlich haftenden Gesellschafter der Bauträgerfirma A. Dann waren da noch weitere Firmen, in deren Namenszusatz eine bekannte Berliner Immobilienfirma auftaucht, nennen wir sie C.

Die Firma C. ist ein großer Immobilienentwickler mit Sitz in Berlin, der auch M.s Projekt bewarb. Auf ihrer Website stellt sich C. als erfahrenes und kompetentes Unternehmen vor: von der Grundstückssicherung über die Projektentwicklung bis zur Schlüsselübergabe.

Kurz nach dem Kauf der Wohnung hatte M. vom Bauträger A. ein Begrüßungsschreiben bekommen. Oben rechts auf dem Briefkopf entdeckte er auch den Namen der Firma C. und deren markantes Firmenlogo. Als persönliche Projektbetreuerin wurde M. eine Frau genannt, deren Mailadresse auf die Firma C. verwies. Seitdem war er überzeugt, dass sein Bauprojekt ein Projekt der C.-Unternehmensgruppe war. Der Eindruck verfestigte sich in den kommenden Jahren.