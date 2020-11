Bild: dpa/F. Gentsch

Interview | Ladeninhaberin zum "Black Friday" - "Ich halte nichts von 'billig-billig' oder 'Geiz ist geil'"

27.11.20 | 06:22 Uhr

Ende November kommt alljährlich die große Schnäppchenjagd: Am 26. November startet der "Black Friday" und am 30. November dann der "Cyber Monday". Die Inhaberin eines kleinen Geschäfts in Berlin-Friedrichshain erzählt, warum sie nicht mitmacht.

rbb|24: Frau Wiechert, ihr Laden, in dem Sie Kleidung, Accessoires und Schuhe verkaufen, ist derzeit geöffnet. Wie viele Leute, Hipster, Touris und Nachbarn kommen jetzt – während des zweiten Lockdowns – im Schnitt so in Ihr Geschäft in Friedrichshain im Vergleich zu sonst? Pia Wiechert: Hipster gibt es hier keine mehr, die sind weitergewandert. Und Touristen sind ja auch keine da. Im Moment gehe ich davon aus, dass es 50 Prozent weniger sind. Das sehe ich ja auch an den Zahlen. Die sind mit der Verkündung des Teil-Lockdowns rapide nach unten gegangen.

Was verkauft sich denn im Moment? Alles was warm hält. Man merkt, dass die Leute mehr Zeit draußen verbringen dieses Jahr. Ich merke das auf jeden Fall bei den Schuhen – da wird sehr darauf geachtet, dass sie gefüttert sind. Es gehen auch solche Sachen wie Wollsocken oder Pulswärmer und andere Sachen, die wirklich warmhalten gut. Eine Mütze hat man vielleicht einfach schon immer gehabt.

Was tun Sie, um die fehlenden 50 Prozent irgendwie reinzuholen – gibt es da Stellschrauben? Ich bin auf eine Verkaufsplattform gegangen, die für unabhängige kleine Läden zur Verfügung gestellt wird. Ein eigener Online-Shop ist einfach weder bezahl- noch machbar. Ich versuche, mehr auf Instagram zu posten. Aber es ist einfach superschwer. Die Leute sind einfach nicht so wie sonst unterwegs. Ich denke, viel wird einfach online gekauft. Viele sind auch in Kurzarbeit. Außerdem glaube ich auch, dass viele verunsichert sind, weil sie einfach nicht wissen wie es weiter geht und wie lange das alles noch anhält.

Morgen ist wieder der legendäre "Black Friday" mit angekündigten Super-Rabatten. Das könnte ja so eine Stellschraube für mehr Verkauf für Sie sein. Machen Sie da mit? Nein. Davon halte ich nichts. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Viele andere Geschäftsinhaber haben nach dem ersten Lockdown gleich reduziert. Aber ich habe mich da mit vielen Einzelhandelspartnern, Kunden und auch Freunden abgesprochen, die sich auch dagegen ausgesprochen haben. Denn man wertet durch solche Aktionen die Sachen eher ab. Ich bin mir da aber gar nicht ganz sicher. Vielleicht könnte ich auch, wenn ich damit dann Werbung mache, erfolgreich sein.

Aber ich glaube einfach nicht an "billig-billig" oder "Geiz ist geil". Das kann nicht der Weg sein. Ich meine, wir sind gerade in der Hauptsaison. Das ist normalerweise der wichtigste Monat im Jahr. Es macht für mich einfach keinen Sinn, jetzt Ware, die mich viel Geld gekostet hat, reduziert zu verkaufen. Die Sachen sind ihren Preis wert. Sonst geht die Wertschätzung doch auch verloren. Anders als die großen Händler kann ich Preisreduzierungen auch nicht in meine Preise einkalkulieren. Die gehen gleich beim Einkauf davon aus, Sales machen zu können.

Das heißt, vom "Black Friday" profitieren sowieso nur die großen Player und damit im Zweifelsfall die, die insgesamt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und #stayathome profitieren? Ja. Es ist schwierig, dagegen anzukommen. Ich kriege die Einkaufspreise, die die großen Unternehmen bekommen, ja auch nicht. Denn sie kaufen vom gleichen Kleidungsstück 1.000 von dem ich sechs einkaufe. Deshalb kaufen sie natürlich zu einem anderen Preis ein als ich. Daher können sie auch im Verkauf ganz anders damit umgehen. Auch wenn sie an dem einzelnen Produkt dann weniger verdienen als ich, macht es die Masse dann doch, wenn sie ein vielfaches davon verkaufen.

Manchmal denke ich, die, bei denen es so gut läuft und die von der Pandemie profitieren, müssten eigentlich eine Extra-Steuer zahlen und die anderen, bei denen es nicht so ist, damit unterstützen. Es ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Aber schlussendlich entscheidet der Kunde. Hier im Kiez kann man beispielsweise wirklich alles bekommen. Doch die Leute bestellen trotzdem bei den Großen wie Amazon. Jeder könnte ja auch entscheiden, es nicht zu machen, weil er oder sie diese Arbeitsbedingungen und so weiter nicht unterstützen will. Aber den meisten ist es ja egal. Das ist der eigentliche Hohn.

Welche Aussichten haben Sie mit ihrem Laden? Ich finde, dass über den Einzelhandel derzeit zu wenig geredet wird, weil der ja geöffnet hat. Meine These ist, dass wir offen gehalten werden, weil man uns ja, so wie der Gastronomie, sonst auch noch viel Geld geben müsste. So haben wir geöffnet und müssen klarkommen. Danach, dass die Umsätze eingebrochen sind, fragt keiner. Das wird – auch durch die nun beschlossene Verlängerung dieses Lockdowns – Arbeitsplätze kosten. Denn das erste, wie Einzelhändler ohne Umsatz Kosten sparen können, ist, Mitarbeiter zu entlassen. Außerdem werden definitiv weitere Läden sterben. Viele, mit denen ich Kontakt habe, sagen, dass sie nicht wissen, ob es für sie weitergeht. Uns allen war klar, dass wir diesen Herbst und den Winter abwarten müssen. Dass sich dann entscheidet, wer die Situation überleben kann und wer nicht. Denn es war uns ja – anders als offenbar vielen Politikern – auch klar, dass diese zweite Welle kommt. Wenn das so weiter geht, wird es schwierig. Der einzige Appell kann der an die Kunden sein: Support your Locals. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24