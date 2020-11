Keine Gurken-Spießchen am Messestand, keine Kälber zum Streicheln: Die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche findet wegen Corona komplett digital statt. Das haben die Veranstalter am Montag mitgeteilt.

Die Internationale Grüne Woche 2021 wird nun doch als rein digitale Veranstaltung durchgeführt. Vom bisherigen Plan, wenigstens Fachpublikum für die Messe im Januar zuzulassen, nahmen die Veranstalter inzwischen Abstand. Am Montag verwies die Messe Berlin in einer Mitteilung auf die bundesweit hohen Corona-Infektionszahlen. “Wir hatten das Konzept von vornherein flexibel angelegt, so dass wir problemlos von hybrid auf digital wechseln können“, sagt Lars Jaeger, Projektleiter der Internationalen Grünen Woche bei der Messe Berlin.



Im August hatten die Veranstalter angekündigt, die Grüne Woche vom 18. bis 21. Januar dem Fachpublikum vorzubehalten. Nun wird also komplett auf eine Online-Messe umgestellt. Sie soll vom 20. bis 21. Januar stattfinden. Unter dem Motto "Rooting for Tomorrow" soll sich dabei alles um die aktuellen Themen in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie im Gartenbau drehen. "Unsere Bühnen werden nun zum Fernsehstudio", sagt Lars Jaeger.