Mikel Berlin Mittwoch, 11.11.2020 | 11:50 Uhr

Die Mär vom bösen Eigentümer! In 20 Jahren ist meine Kaltmiete um 15% gestiegen, viele Altmieter sind fernab von den 150%. DW und Co sind meines Erachtens Aktiengesellschaften, also viele Menschen die ihr Geld für das Alter anlegen. Was bleibt übrig, Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses, die über die Miete auf eine Altersvorsorge hoffen, dafür aber auch Kosten haben und jetzt bleiben noch ein paar Millionäre übrig. So richtig glaubwürdig scheint die Stiftung ja nicht zu sein.