Parkverbote gefordert - Berlin will Nutzung von Carsharing, E-Scootern und Leihrädern regulieren

04.11.20 | 16:22 Uhr

Die Senatsverwaltung für Verkehr will verhindern, dass Mietwagen, E-Scooter, Leihräder überall in der Stadt abgestellt werden können. Anbieter sollen ihre Fahrzeuge außerdem mehr als bislang in den Außenbezirken der Stadt zur Verfügung stellen.

Der Senat will die Nutzung von Carsharing, Leihrädern und E-Scootern stärker regulieren. Durch Änderungen des Straßengesetzes soll verhindert werden, dass Leihfahrzeuge überall abgestellt werden und andere Verkehrsteilnehmer behindern. Das geht aus dem Referentenentwurf hervor, der dem rbb vorliegt.



Anbieter von Leihwagen, Mieträdern und Elektro-Tretrollern müssen laut Gesetzentwurf eine Sondererlaubnis beantragen, weil sie für ihr Geschäft öffentliches Straßenland nutzen. Mit der Erlaubnis können die Behörden auch festlegen, wo geparkt werden darf und wo nicht. Halten Anbieter sich nicht daran, hätte die Verwaltung einen starken Hebel und Sanktionsmöglichkeiten, sagt der Verkehrsexperte der Linken, Kristian Ronneburg. Ronneburg befürwortet die Gesetzänderung auch, weil Anbieter so verpflichtet werden können, Räder, Roller und Autos nicht nur in der City sondern auch in die Außenbezirke zu bringen. Die FDP kritisiert, mit den Änderungen werde innovative Mobilität ausgebremst.

E-Scooter in der Pandemie kaum genutzt

Der Bezirk Berlin Mitte hatte im August Abstellflächen für E-Scooter eingerichtet. Wie der Bezirk mitteilte, sollen die Abstellflächen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Die Parkplätze wurden am Roten Rathaus, am Potsdamer Platz, am Leipziger Platz, an der Oranienburger Straße und gegenüber des Checkpoint Charlie geschaffen. Mit den ausbleibenden Touristen und den strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Berlin blieben E-Tretroller und E-Roller im Frühjahr meist ungenutzt, die Nachfrage sank in Richtung Nullpunkt. Inzwischen sind nur noch die E-Scooter des Berliner Start-ups Tier Mobility auf den Straßen unterwegs. Bei einer Online-Veranstaltung von KPMG und dem Start-up-Verband erklärte Tier-Chef Lawrence Leuschner Ende März: "Wir haben uns als einziger Anbieter in Berlin dazu entschieden, weiterzumachen." Dem Online-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" sagte Leuschner, von den zuvor rund 2.000 E-Scootern seien derzeit noch etwa 700 im Berliner Stadtgebiet verteilt.

