Aöfeed Neumann Berlin Donnerstag, 12.11.2020 | 16:04 Uhr

GG ist nicht Ihr Ding. Dass Tesla sich an der Entgelttabelle der IG Metall orientieren möchte, konnte man gerade wieder in den Medien lesen und beim RBB bereits im September:

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/tesla/2020/arbeitsagentur-frankfurt-schult-mitarbeiter-tesla.html



Sie kennen sich offensichtlich ebenso wenig mit den Mobilitätsbedürfnissen in der Fläche aus wie der IG Metall die Angestellten (als Gegenstück zu den Arbeitern) links dran vorbei gehen. Letzteres war zumindest bei dem Funktionär, der meinen ehemaligen Arbeitgeber betreut hatte, der Fall.



Was mit Sicherheit auf Grund des gesellschaftlichen und politischen Konsens keine Zukunft hat, ist das Verbrennen fossiler Kraftstoffe beim MIVen. Die DGB-Gewerkschaften müssen sich zudem anstrengen, dass die nicht den selben Weg gehen. Der Anteil der Arbeitnehmer mit Tarifvertrag ist ebenso in Sinkflug wie die Zahl der Mitglieder, auch wenn die IG Metall sich nach deutlichen Verlusten etwas stabilisiert hat.