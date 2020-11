Am 23. November tritt die zweite Stufe des Berliner Mietendeckels in Kraft. Dann müssen Vermieterinnen und Vermieter überhöhte Mieten absenken. Was Miethaushalte jetzt beachten müssen – wir beantworten die wichtigsten Fragen. Von Thorsten Gabriel

Als zu hoch – und damit per Gesetz verboten – gilt eine Wohnungsmiete, wenn sie mehr als 20 Prozent über der im Gesetz definierten Obergrenze liegt. Diese Obergrenze ist zum einen vom Baujahr des Hauses abhängig sowie von der Ausstattung und der Frage, wann Haus und Wohnung zuletzt modernisiert wurden. Zum anderen gibt es noch Aufschläge oder Abzüge je nach Wohnlage. Es gibt bereits verschiedene Mietendeckel-Rechner im Netz, mit denen man berechnen lassen kann, ob die eigene Wohnungsmiete überhöht ist und abgesenkt werden muss. Am Montag, 16. November ist auch ein offizieller Mietendeckelrechner des Senats online abrufbar unter mietendeckel.berlin.de [ externer Link] .

Der Mietendeckel gilt für fünf Jahre, danach tritt das Gesetz wieder außer Kraft. Somit besteht danach auch nicht mehr das Verbot überhöhter Mieten. Über die Frage, was das für bis dahin abgesenkte Mieten heißt, dürften dann allerdings noch Gerichte zu entscheiden haben. So geht der Mieterverein davon aus, dass Mieten, die einmal gesenkt wurden, nicht einfach wieder auf das alte Niveau erhöht werden dürfen. Hier zeichnet sich allerdings ein ähnlicher Konflikt ab wie bei der Frage, welche Rolle die sogenannten Schattenmieten in Zukunft spielen. Auch wie es grundsätzlich nach dem Mietendeckel weitergeht, wird derzeit noch diskutiert. Weil es im Anschluss an diese Zeit keinen gültigen Mietspiegel mehr gibt, der für neue Mietverträge oder Mieterhöhungen gelten könnte, arbeitet die Koalition daran, ein sogenanntes Mietenkataster einzurichten. Dabei handelt es sich um eine Art Datenbank, in der alle Wohnungsmieten erfasst werden sollen. Dieses Instrument ist neben dem Mietspiegel auch als eine Möglichkeit im bundesweit geltenden Mietrecht vorgesehen. Einzelheiten sind jedoch noch nicht erarbeitet.