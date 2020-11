Wer darf ab kommender Woche auf einen Mietsenkung hoffen? Das können Berlinerinnen und Berliner nun mit dem Mietendeckel-Rechner selbst berechnen. Am Montag hat der Senat die Plattform online gestellt.

Der Berliner Senat hat am Montag den offiziellen Mietendeckelrechner [https://mietendeckel.berlin.de/mietendeckelrechner] bereitgestellt. Auf der Internetseite der Stadtentwicklungsverwaltung können sich Mieterinnen und Mieter ausrechnen lassen, ob ihre Miete gesenkt werden muss. Dazu muss man die Adresse, die aktuelle Nettokaltmiete und einige Angaben zum Gebäude eingeben.

In einer Woche tritt die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft. Dann sind Mieten verboten, die mehr als 20 Prozent über den gesetzlich festgelegten Obergrenzen liegen. Vermieter müssen solche Mieten unaufgefordert senken. Seit dem 23. Februar sind die Mieten für rund 1,5 Millionen Berliner Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren.

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) hat aber bereits ausgeschlossen, dass das befristete Mietendeckel-Gesetz verlängert wird. Am Samstag sagte er der "Taz" [taz.de], das Gesetz sein von vornherein temporär angelegt, um ein Marktungleichgewicht zu bereinigen. Ziel sei es, in den fünf Jahren, in denen das Gesetz gilt, einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt herzustellen.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Beitrags hatten wir einen falschen Link zum Mietendeckel-Rechner eingebaut. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.