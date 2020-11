Die Berliner Charité will ihre Standorte in den kommenden Jahren für Milliardensummen ausbauen. Auch das Stadtbild könnte sich dabei ändern: Ein zweites Hochhaus am zentralen Standort im Bezirk Mitte ist im Gespräch.

Der Vorstandsvorsitzende Heyo K. Kroemer sprach am Montag von "Twin Towers der Charité". "Wir möchten gerne in zwei möglichst benachbarten Einrichtungen unsere klinische Versorgung in Mitte konzentrieren. Wie das am Ende des Tages aussieht, werden wir dann sehen", so Kroemer.