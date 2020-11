Kaiser 12101 Berlin Montag, 30.11.2020 | 14:43 Uhr

Ist das wirklich ein relevantes Problem im gesamten Corona-Chaos?

Millionen von Menschen reduzieren vorbildlich ihre Außenkontakte und erhöhen dadurch ihre Anwesenheitszeiten in der Wohnung. Viele werden hierdurch auch zu höheren Temperaturen in den Zimmern tendieren ohne gleich nach einer staatlichen Entschädigung zu rufen. Jetzt fehlt nur noch die Modellrechnung, dass der typische Arbeitnehmer während eines Arbeitstages 2x die Toilette in der Firma/im Büro aufsucht. Bleibt er im Homeoffice sind das bei 6 Monaten (ca. 100 Arbeitstage) 200 zusätzliche „Klogänge“ in der eigenen Wohnung. Dies führt bei 10 L pro Spülgang zu mittleren Kosten von 6,2 Cent. Bei 200x eine unzumutbare Belastung von 12,40 € (also abgerundet 2 € monatlich). Bitte liebe Bundesregierung diese 2 € also noch zu den 5 € dazu packen. Eure Sorgen möchte ich haben.