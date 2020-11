IG Metall sieht Probleme bei ÖPNV-Trasse in Siemensstadt 2.0

Bislang liefen die Planungen zur Siemensstadt 2.0 in Berlin-Spandau relativ geräuschlos ab. Doch so langsam tauchen kontroverse Themen auf. Im Rahmenplan ist nun eine ÖPNV-Trasse aufgetaucht, die der IG Metall Kopfschmerzen bereitet. Von Sebastian Schöbel

Für die Trasse wären laut IG Metall umfangreiche Umbauarbeiten beim zu Siemens Energy gehörenden Schaltwerk notwendig. "Die Kosten dafür bezahlen wir mit unseren Arbeitsplätzen", heißt es in der Beschwerde der IG Metall, die dem rbb vorliegt.

Zudem müssten Schaltanlagen dann auch vor neugierigen Augen geschützt werden, so Groß. Er erwarte, dass man die Bedenken der Gewerkschaft ernst nimmt und von der ÖPNV-Trasse absieht.

Allein zur Vermeidung von Unfällen müsste man die Transporte speziell absichern, sollten dort künftig auch Passanten oder zm Beispiel BVG-Busse unterwegs sein. "Die Kosten gehen in die Millionenhöhe und werden auf die Produkte umgelegt", sagte Groß. Das gefährde die Wettbewerbsfähigkeit von Siemens und letztlich die Jobs im Schaltwerk.

"Wir haben mit dem Siemensstadt-Projekt im Ganzen eigentlich gar kein Problem", sagte Rüdiger Groß von der IG Metall auf Nachfrage des rbb. "Wir finden es gut, dass da etwas Modernes entsteht." Die geplante ÖPNV-Trasse südlich vom Schaltwerk aber sei für die Abläufe vor Ort ein großes Problem. Denn auf den weniger als 100 Metern Fußweg zwischen Schaltwerk und Parabelhalle würden aktuell die Siemens-Schaltanlagen zu Tests hin und her transportiert. "Die schaffen es, bis zu 800.000 Volt zu schalten", so Groß.

Die Öffnung der Siemensstadt 2.0 für die Allgemeinheit ist ein Kernziel des gesamten Projekts. So sollen unter anderem entlang eines neuen Boulevards mitten auf dem Gelände auch gastronomische Angebote und Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Zudem soll das Areal verkehrlich voll erschlossen werden - unter anderem mit neuen Mobilitätsformen wie autonom fahrenden Bussen. "Unser Ziel ist es, im Wesentlichen öffentliches Straßenland zu haben", hatte Benjamin Melcher von der Siemens Real Estate Ende Oktober bei einer Online-Veranstaltung des Senats erklärt.

Im aktuellen Entwurf des Rahmenplans für die Siemensstadt 2.0, der dem rbb vorliegt, ist nun ein Netz von öffentlichen Straßen vorgesehen, die das bisher abgeriegelte Industriegelände öffnen sollen. So soll es unter anderem möglich sein, künftig vom reaktivierten S-Bahnhof Siemensstadt quer durch das Gelände bis zur Paulsternstraße zu gelangen - zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV. Dafür soll die umsrittene Trasse südlich vom Schaltwerk entstehen.

Alternative Straßenverläufe sind allerdings schwierig. Denn wegen des Einkaufszentrums an der Ecke Nonnendammallee/Paulsternstraße sei eine Durchwegung dort bisher nicht möglich, räumte die zuständige Abteilungsleiterin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Anina Böhme, Ende Oktober ein. "Aber wir werden das als langfristiges Ziel in den Rahmenplan aufnehmen."

Dass Siemens die Verbindung zwischen Schaltwerk und Testfeld braucht, habe der Konzern immer wieder deutlich gemacht, sagte Stadtplaner Christoph Hoja, der bei der Stadtentwicklungsverwaltung das Projekt Siemensstadt mit betreut. Kurzfristig sei ein Durchgang zur Paulsternstraße an dieser Stelle also nicht möglich. "Es ist aber ausdrücklich unser Planungsziel, die Ost-West-Verbindung herzustellen", so Hoja.