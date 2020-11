Mehrere hundert Vermieter sehen sich in wirtschaftlicher Not

Bis Ende Oktober haben genau 601 Vermieterinnen und Vermieter bei der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragt, eine höhere Miete verlangen zu dürfen, als es der Mietendeckel gestattet. Andernfalls, so die Begründung, würden sie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Dies teilte die Senatsstadtentwicklungsverwaltung dem rbb auf Anfrage mit.

In 165 Fällen hat die IBB diese Genehmigung erteilt, in fünf Fällen wurden die Anträge abgelehnt. 220 sind laut Senat derzeit noch in Bearbeitung. 211 waren bis Ende Oktober noch unbearbeitet.

Damit bewegt sich die Zahl der Vermieter, die sich in wirtschaftlicher Not sehen, in einem sehr niedrigen Bereich. Denn neben den großen Wohnungsunternehmen wie der Deutschen Wohnen und Vonovia gab es 2017 in Berlin fast 200.000 "natürliche Personen", die Einkünfte aus Wohnungsvermietungen erzielten.

Vermieterinnen und Vermietern steht gemäß dem Mietendeckel-Gesetz die Möglichkeit offen, solche Ausnahmegenehmigungen zu beantragen, wenn ihnen durch den Mietendeckel "unbillige Härten" entstehen. Laut der Senatsauskunft lagen die bislang genehmigten erhöhten Mieten aufgrund der Härtefallregelung im Schnitt bei rund zwölf Euro pro Quadratmeter netto kalt.