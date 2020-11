Der Schlichtungsversuch im Konflikt zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft (GdL) ist gescheitert.

Die GDL habe seinen Vorschlag für eine Einigung abgelehnt, sagte Schlichter Matthias Platzeck (SPD), früherer Ministerpräsident in Brandenburg, am Mittwoch in Berlin. "Das ist wirklich mehr als bedauerlich. Wir waren aus meiner Sicht kurz vor dem Ziel." Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte es als "völlig unverständlich, dass die GDL sich mitten in dieser größten Krise der Verantwortung entzieht und sich einer Lösung verweigert".



Platzeck war von der Gewerkschaft Deutscher Lockführer als Schlichter benannt worden.