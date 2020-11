Platzeck soll Schlichter an der Charité werden

Der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) soll im Tarifkonflikt an der Berliner Universitätsklinik Charité schlichten. Das berichtet der "Tagesspiegel" am Donnerstag. Platzeck hatte zuvor bereits im Konflikt zwischen der Deutschen Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GdL als Schlichter zu vermitteln versucht, die GdL hatte sein Angebot jedoch abgelehnt.

Die Charité-Spitze und die Gewerkschaft Verdi hätten sich im Tarifstreit um die Tochterfirma CFM auf Platzeck geeinigt, nachdem zunächst Gregor Gysi im Gespräch gewesen sei, schreibt die Zeitung. Das "Charité Facility Management" war 2006 ausgegliedert worden, dort sind vor allem Wachleute, Reinigungskräfte und Transportfahrer beschäftigt.

Die Gewerkschaft will für die rund 2.500 CFM-Beschäftigten dieselben Löhne durchsetzen, die die Mitarbeiter im Stammhaus der landeseigenen Charité bekommen. Diese werden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst deutlich besser bezahlt. In diesem Jahr sind die CFM-Mitarbeiter bereits mehrmals in den Warnstreik getreten.