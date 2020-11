Mit dem Willy-Brandt-Flughafen und der künftigen Tesla-Autofabrik hat die Wirtschaftsregion südöstlich von Berlin beste Wachstumsaussichten. Auch die Stadt Potsdam gehört nach Angaben des Forschungsinstituts Prognos zu den wirtschaftlichen Wachstumssiegern bis 2030.

Die Kreise Dahme-Spreewald und Oder-Spree gehören bundesweit in die Spitzengruppe, was das Plus bei Bruttowertschöpfung und Beschäftigung bis 2030 betrifft, wie das private Forschungsinstituts Prognos am Freitag mitteilte [prognos.com]. "Beide profitieren neben der Nähe zur Wissenschafts-, Dienstleistungs- und Kreativhochburg Berlin vor allem von der Großansiedlungen des Flughafens BER und von Tesla", heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.