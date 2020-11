"Diesem Pioniercharakter fühlen wir uns verpflichtet." Deswegen soll bei der Nachnutzung des Geländes im Berliner Norden gleich wieder ein ganz großer Wurf von internationaler Tragweite gelingen: Das Schumacher Quartier, das weltweit größte Wohnviertel in Holzbauweise, soll hier entstehen. Ressourcenschonend und nachhaltig gebaut, klimaneutral und sozial verträglich geplant. "Ein Modellquartier", so Lüscher.

Am Flughafen Tegel soll die Zukunft mit einem Blick in die Vergangenheit beginnen. Zunächst in die des Flughafens selbst: TXL, dieser Ideal-Airport der 70er Jahre, sei auch am Tag seiner Schließung noch "ein Pionier" gewesen, sagte Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Donnerstagabend bei der Vorstellung des Projekts.

In Tegel soll es gar eine "Bauhütte 4.0" werden: Neben Bauleuten und Künstlern sollen hier nämlich auch Forscher und Hersteller dazu geholt werden. Weit hätten sie es nicht: Im Terminal A des Flughafens soll künftig die Beuth Hochschule forschen , umringt von Gewerbegebieten für innovative Start-ups und Produktionsanlagen . Sogar für Holz ist gesorgt, so Lüscher. "Wir sind umgeben von ganz viel Wald. Wir können Kooperationen mit Brandenburg aufbauen." Forschen, produzieren und bauen an einem Ort: Beste Voraussetzungen, so Lüscher, "dass Berlin ein ganzer wichtiger Holzbau-Industriestandort wird".

Doch mit dem uralten Werkstoff Holz kommt auch gleich der nächste, viel weitere Rückgriff in die Vergangenheit. Eine neue Machbarkeitsstudie des Fraunhofer-Instituts und der TU Berlin für das Schumacher Quartier, die nun vorgestellt wurde, bringt nun die Idee der "Bauhütte" ins Gespräch. Schon im Mittelalter kamen Bauleute und Künstler zusammen, um in sogenannten Bauhütten Kirchen und Kathedralen zu errichten. Im 20. Jahrhundert wurde die Idee von den Vertretern des Bauhaus wiederentdeckt. Nun soll sie den Bau des Schumacher Quartiers inspirieren.

Am besten könne man das mit einer "Forschungsfabrik" leisten, die direkt neben dem Schumacher Quartier in der geplanten Urban Tech Republik auf dem Flughafengelände entstehen könnte, sagt Holger Kohl. Er ist stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, das die Machbarkeitsstudie zum Schumacher Quartier erstellt hat. Kohl spricht von computer-basierter Vorfertigung, von horizontal vernetzten Wertschöpfungsketten und intelligenten Vorfertigung: Vom lokalen Wald über die High-Tech-Schreinerei bis zur Baustelle. "Wir können hier industrielle Prozesse im Mehrschichtprinzip unter sehr hoher Kapazitätsauslastung realisieren, um Bauzeiten zu verkürzen, Montagekosten zu senken und große Innovationen einfließen zu lassen."

Dass das lokale, märkische Holz für diese Träume reicht, daran hat Denny Ohnesorge, Geschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie, keinen Zweifel. "Brandenburg steht mit der Waldfläche an Nummer 5 in Deutschland", sagt er. "Die Ressource steht vor der Haustür." Innerhalb von 50 Tagen, rechnet Ohnesorge vor, wachse in Brandenburgs Wäldern "der gesamte jährliche Holzbedarf nach - nicht nur fürs Tegel-Projekt, sondern für alle 17.000 Berliner Wohnungen". Ein Engpass sei nicht der Wald, sondern die Bauindustrie, so Ohnesorge: Hier seien die Kapazitäten noch deutlich begrenzter. So habe zum Beispiel eine Umfrage seines Verbandes ergeben, dass viele in Berlin tätige Holzbauunternehmen nicht aus der Region, sondern aus Süddeutschland oder dem EU-Ausland kommen. "Großprojekte sind für einzelne regionale Unternehmen nicht leistbar."

Richtig organisiert und mit dem nötigen Produktions-Knowhow seien Holzbauprojekte allerdings auch deutlich schneller fertig, sagt Elise Pischetsrieder, Geschäftsführerin von Weberbrunner Architekten Berlin. Ihr Unternehmen hat schon mehrere Gebäudekomplexe aus Holz errichtet, vor allem in der Schweiz. Das Geheimnis liege in den vorgefertigten Bauteilen, die auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden müssten. "Wenn ich dieser Logik folge, dann ist der Holzbau unendlich schnell", so Pischetsrieder.