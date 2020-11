Bild: Siemens

Architekturwettbewerb entschieden - 60-Meter-Hochhaus wird eines der ersten Gebäude der Siemensstadt 2.0

25.11.20 | 14:48 Uhr

Der erste Hochbauwettbewerb für die neue Siemensstadt 2.0 ist entschieden: Gewonnen hat ein Berliner Büro, das unter anderem ein 60-Meter-Hochhaus am Rohrdamm entworfen hat. Das historische Siemens-Verwaltungsgebäude bekommt einen Anbau.



Ein 60 Meter hoher Büroturm und ein Hofgebäude in Holzhybrid-Bauweise sollen das Eingangstor zur neuen Siemenstsadt 2.0 werden. Das ist das Ergebnis des ersten Hochbauwettbewerbs für den geplanten Innovationscampus in Berlin-Spandau. Der Siegerentwurf vom Berliner Architekturbüro Robertneun wurde am Dienstagabend gekürt. Mit den beiden neuen Gebäuden werde zugleich eine architektonische Blaupause für den Rest des 70 Hektar großen Campus vorgelegt, heißt es. "Als erster Baustein der neuen Siemensstadt wird ihre Architektur exemplarisch für die Umsetzung weiterer Gebäude im gesamten Areal - sowohl die Fassade als auch die innere Gestaltung betreffend."



Blick in das geplante Holzhybrid-Hofhaus Bild: Siemens

Tor zur Siemensstadt 2.0

Demnach soll das Hofhaus als Büro-Anbau am historischen Siemens-Verwaltungsgebäude entstehen, während das neue Hochhaus am Rohrdamm gebaut werden soll, unmittelbar neben der neuen S-Bahn-Haltestelle Siemensstadt. Beide Gebäude sollen laut Siemens öffentlich zugängliche "Stadtgeschosse" im Eingangsbereich und ebenfalls öffentlich zugängliche, begrünte Dachterassen erhalten. Auf der heute als Parkplatz genutzten Freifläche zwischen beiden Gebäuden soll ein Infopavillon entstehen, in dem man sich über den Fortgang der Bauarbeiten für die Siemensstadt 2.0 informieren soll. "Von ihm aus wird ein begrünter Boulevard als weitgehend autofreie Verbindungsachse in den Stadtteil der Zukunft führen", teilte Siemens am Mittwoch mit.

Neue Gebäude stilbildend für den Rest des Campus

Der Siegerentwurf des Büros Robertneun setze "Maßstäbe für die architektonische Qualität und die Themen der Nachhaltigkeit, wie Holzbau, Einsatz von Photovoltaik und innovative energetische Konzepte", sagte Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Sie verwies zudem auf die Öffnung der Erdgeschosse für Besucher - ein Konzept, dass in fast allen neuen Campus-Gebäuden umgesetzt werden soll. "Siemens entwickelt einen Campus auch für die Bürgerinnen und Bürger von Berlin."

"Mit dem Siegerentwurf geben wir der Siemensstadt ein neues Gesicht", sagte der Leiter des Projekts bei Siemens, Stefan Kögl. "Der Entwurf von Robertneun ist sehr intelligent, bedient sich einer neuen, zukunftsweisenden Architektursprache und liefert ein überzeugendes Nachhaltigkeitskonzept." Die Bauleitplanung für beide Gebäude soll im kommenden Jahr beginnen, so Siemens, der Bausrat ist für 2022 anvisiert. Die Fertigstellung der Siemensstadt 2.0 ist für 2030 geplant.

An dem Wettbewerb nahmen insgesamt sechs Architekturbüros teil. Das Büro Robertneun hat in Berlin das ehemalige Bahngelände in Berlin-Schöneberg entwickelt und arbeitet derzeit an der Umgestaltung des ehemaligen Deutz-Industrieareals zu einem modernen Stadt-Quartier.



