Vom Bund finanziert gibt es eine solche Prämie bereits. Sie gilt jedoch nur, wenn die Weiterqualifizierung während der Zeit der Kurzarbeit mindestens 120 Stunden umfasst. Für viele Berlinerinnen und Berliner sei sie aber nicht anwendbar, so die Senatorin. Auch kleinere Weiterbildungen bis hin zu Schulungen, die zu einem kompletten Jobwechsel führen, sollen finanziert werden. Im Gespräch sind bis zu 250 Euro. Sie wolle mit dem Bund darüber sprechen, sagte Breitenbach.

Berlin will eine Prämie für Weiterqualifizierungen einführen. Senatorin Elke Breitenbach (Die Linke) sagte nach dem Arbeitsmarktgipfel am Freitagnachmittag, die Prämie solle nicht auf das Kurzarbeitergeld angewendet werden.

Derzeit sei es besonders wichtig, die bestehenden Arbeitsplätze in der Coronakrise zu erhalten, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach dem Treffen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie würden noch lange zu spüren sein.

Dramatisch sei die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Nur noch etwa jeder neunte Betrieb sei in Berlin bereit, auszubilden. Besonders im Hotel- und Gaststättengewerbe sei das Problem groß, so Müller weiter. Der Regierende Bürgermeister hatte den ersten Arbeitsmarktgipfel im Sommer ins Leben gerufen, der am Freitag war nun der zweite.