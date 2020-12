Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich im November weiter leicht verbessert. In Berlin und in Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit erneut gesunken.

In Brandenburg meldeten sich bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern 80.099 Männer und Frauen arbeitslos – das sind 1.122 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote liegt in der Mark bei sechs Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 8.025. "Der Arbeitsmarkt reagiert angesichts der Belastungen durch die Pandemie noch immer robust. Die Arbeitslosigkeit ist in beiden Ländern seit August stetig gesunken. Diese Entwicklung zeigt, dass es für weitere Erholungen am Arbeitsmarkt, wovon viele Menschen abhängig sind, zwingende Voraussetzung ist, die Pandemie auf ein niedriges Niveau zu drücken", sagte Bernd Becking, Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit in Berlin-Brandenburg.



Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei, wie schon zuvor erwartet, coronabedingt geringer geworden, heißt es von der Bundesagentur. In Berlin sind den Arbeitsagenturen und Jobcentern derzeit 18.598 freie Stellen gemeldet, in Brandenburg 21.100. Vor allem in Berlin sind das mit fast einem Drittel deutlich weniger als vor einem Jahr.