imago images/F. Anthea Schaap Audio: rbb | 18.12.2020 | René Althammer | Bild: imago images/F. Anthea Schaap

Finanzprobleme bei der Flughafengesellschaft - "Ohne weitere Staatshilfen könnte die FBB in zwölf Monaten pleite sein"

18.12.20 | 07:28 Uhr

Die Finanzprobleme der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) könnten schon bald zu deren Insolvenz führen. Das zeigt eine Finanzanalyse des Bilanzexperten Lenz, die für die Redaktion rbb24 Recherche erstellt worden ist. Von René Althammer und Susanne Opalka

28. April 2020, die Corona-Pandemie hat gerade den internationalen Luftverkehr in die Knie gezwungen - Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist dennoch optimistisch: "Wir sind ein gut aufgestelltes Unternehmen und uns droht keine Insolvenz." Acht Monate später hört sich das schon ganz anders an. Der Flughafenchef rechtfertigt sich - berechtigt - vor Berliner Abgeordneten, dass es nicht seine Idee gewesen sei, den Flughafen knapp zu halten und "in eine hohe private Verschuldung" hineinzudrängen. Das sei eine Entscheidung der Gesellschafter, der Länder Berlin, Brandenburg und des Bundes gewesen. Wie ernst die Situation ist, erklärt Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider im Potsdamer Landtag. Das Thema Insolvenz sei bislang kein "förmlicher Tagesordnungspunkt“ der Aufsichtsräte gewesen, doch es werde darüber gesprochen - bis hin zu der Frage: "Was, wenn es gar nicht weitergeht?" Es würde gemeinsam mit den Gesellschaftern nach Wegen gesucht, wie man mit möglichst geringen Belastungen für den Steuerzahler "aus diesem Debakel rauskommen" kann.

Insolvenz würde Steuerzahler Milliarden kosten

Geht die FBB in Insolvenz, bedeutet das für die Länder Berlin und Brandenburg sowie den Bund, also die Steuerzahler, dass sie für die Bankkredite einstehen müssten. Immerhin gut 2,8 Milliarden Euro. "Wir brauchen dringend ein Gesamtbild der Finanzlage, der Verschuldungslage und der Bürgschaftslage der FBB", so Bretschneider. Ein Bild, das bislang wohl nicht existiert, so die Vermutung von rbb24 Recherche. Ob diese Analyse durch die bisherigen Wirtschaftsprüfer von EY, früher Ernst & Young, oder externe Prüfer erstellt werden soll, blieb offen.

2021: Mehr als 150 Millionen Euro für Zins und Tilgung

Sicher ist nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages: 2021 wird der Kapitaldienst der FBB etwas mehr als 159 Millionen Euro betragen. Verhandlungen über eine Stundung der fälligen Zins- und Tilgungszahlungen seien jedoch nicht ohne weiteres möglich, da dies Auswirkungen auf die "Entscheidungen der EU-Kommission" zu den bisherigen Hilfen haben würde. Heißt, die EU-Kommission müsste darüber entscheiden, ob diese Hilfen rechtlich zulässig sind oder als unzulässige Subvention gelten.



rbb24 Recherche konnte aktuelle Unterlagen der FBB zur Finanzplanung, zur Verschuldungslage und zum Kapitalbedarf einsehen und hat diese mit dem Wirtschaftsexperten Prof. Hansrudi Lenz von der Universität Würzburg ausgewertet. Im Sommer hat Lenz sich durch die Wirecard-Bilanzen gekämpft. Jetzt stellt er fest: "Ohne weitere staatliche Hilfen könnte die FBB in zwölf Monaten pleite sein." 2020, so Lenz, wird das Unternehmen trotz der Corona-Finanzhilfen von gut 300 Millionen Euro wohl einen Jahresfehlbetrag von knapp 290 Millionen Euro aufweisen. Für 2021 prognostiziert er gar ein Minus von weit über 300 Millionen Euro. Dabei hat Lenz positiv gerechnet, ist von einem leichten Anstieg der Fluggastzahlen auf 12 Millionen ausgegangen und pro Passagier von Einnahmen von bis zu 20 Euro. Eine optimistische Annahme.

Neben den Einnahmeverlusten und den Kapitallasten, so Lenz, hat das Unternehmen noch ein Problem: Das Anlagevermögen der FBB sei mit gut 5,2 Milliarden Euro viel zu hoch bewertet. Denn der Wert definiert sich nicht durch die hohen Baukosten, sondern eher dadurch, was ein privater Investor für das Unternehmen zu zahlen bereit ist. Das drückt auf die Bilanz und das Eigenkapital von heute noch 1,1 Milliarden Euro. Wird das Anlagevermögen nach unten korrigiert, droht die bilanzielle Überschuldung.



Corona-Hilfen verschaffen nur kurzfristig Luft

Nach den Analysen von Hansrudi Lenz könnten sich die Verluste der FBB zwischen 2020 und 2023 auf gut eine Milliarde Euro summieren. Die FBB kann die Zins- und Tilgungslasten nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren, ihre "Kapitaldienstfähigkeit" ist nicht mehr gegeben. Für neue Kredite ein Problem.



Für die Corona-bedingten Ausfälle hat die Gesellschaft insgesamt gut 752 Millionen Euro als Gesellschafterdarlehen beantragt, um bis Ende 2021 über die Runden zu kommen. Nach rbb-Informationen soll die FBB ihren Liquiditätsbedarf unter anderem damit begründet haben, dass die Aufwendungen für Material, Personal und sonstiges im Jahr 2020 bei geschätzt mehr als 350 Millionen Euro liegen. Das sind aber gut 50 Millionen mehr als im Jahr 2019 - da waren Schönefeld und Tegel voll in Betrieb. Wie es dennoch zu den Kostensteigerungen in 2020 kommt, hat die FBB nicht erklärt.



Die Corona-Hilfen sind nicht von langer Dauer, sie müssen bis 2023 zurückgezahlt werden: 752 Millionen Euro. Da die FBB nach aktuellem Stand nicht dazu in der Lage ist, dies aus Überschüssen zu stemmen, kann man von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im insolvenzrechtlichen Sinne ausgehen, so Lenz gegenüber dem rbb. Für die Geschäftsführung hätte das Konsequenzen: Sie müsste schon bei den ersten Anzeichen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit beurteilen, ob das Unternehmen überschuldet ist. Lautet die Antwort "Ja", so müsse ein Insolvenzantrag gestellt werden. Die geplanten Änderungen im Insolvenzrecht, die ab 1.Januar 2021 gelten, werden der FBB GmbH allerdings voraussichtlich erneut Zeit verschaffen, ohne jedoch an den grundlegenden Problemen etwas zu ändern. Diese werden nur weiter in die Zukunft geschoben.

Sanierung dringend notwendig

Für Hansrudi Lenz steht fest, dass die Gesellschafter auf die Rückzahlung ihrer Gesellschafterdarlehen verzichten müssen, um eine Sanierung der FBB auf den Weg zu bringen. Allerdings braucht es dafür die Zustimmung der EU. Gleiches gilt für weitere Darlehen oder eine Erhöhung des Eigenkapitals. Doch vor dem Sanierungsplan müssen, so Sven-Christian Kindler, der Haushaltsexperte der Grünen im Bundestag, alle Fakten auf den Tisch. Kindler sieht jetzt die Bundesminister Scholz und Scheuer in der Verantwortung. Für ihn ist klar: "Die FBB hat keine finanziellen Reserven, sie erhält am Kapitalmarkt kein Geld mehr und kann ihren Schuldendienst scheinbar kaum noch aus eigener Kraft bedienen."



Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider teilte derweil dem rbb auf Anfrage mit: "Aus meiner Sicht ist die finanzielle Lage der FBB coronabedingt angespannt, wenn ich auch aktuell keine Überschuldung und auch keine mangelnde Liquidität sehe." Die Frage nach einer möglichen Insolvenz stelle sich für ihn derzeit nicht. "Alles andere wird aktuell in den Gremien und mit den Gesellschaftern umfassend diskutiert."