Richard an der Spree Dienstag, 15.12.2020 | 17:49 Uhr

Das hochverschuldete Berlin, dass am Tropf des Länderfinanzausgleichs hängt, ordert völlig problemlos 117 Straßenbahnzüge "Made in Germany". Von den U-Bahnen mal ganz zu schweigen. Das Flächenland Brandenburg muss Jahre diskutieren und labatieren, das zumindest für Cottbus 7 (in Worten: sieben) Trams in Tschechien geordert werden können. Der Bedarf liegt jedoch bei jenseits der 20. Wann die Dinger jemals auf Cottbuser, Frankfurter und Brandenburger (Stadt)Schienen verkehren werden: irgendwan in der Zukunft. Und das auch nur, weil sich drei Tram-Unternehmen zusammenschlossen um durch einen Mengenrabatt die Dinger überhaupt bestellen zu können. Was läuft hier falsch? Die Cottbuser Tatras haben im Einzelfall 40 Betriebsjahre auf dem Buckel. So ist das mit Öko- und Verkehrskonzepten in Brandenburg. -kopfschüttelnd-