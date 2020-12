sententia Berlin Dienstag, 29.12.2020 | 14:33 Uhr

Ich schätze, Olli101 meinte die Sozialabgaben und keine Steuer. Haben Sie sicher auch vermutet.

Da die Arbeitsleistung im Ausland erbracht wurde, sind die Arbeiternehmer auch im Ausland sozialversichert und nehmen in ihrem Land Sozialleistungen in Anspruch.

Viel wichtiger ist doch aber, dass die verkauften Produkte den deutschen Standarts in Punkto Sicherheit und Umweltschutz entsprechen und nicht einfach nur ein VDE aufgedruckt haben ohne je eine Prüfung durchlaufen zu haben.

Deswegen kaufe ich zumindest technischen Kram nicht einfach billig bei amazon und co.