Keine Einschränkungen an Feiertagen

Zuvor habe die Nachfrage bei 75 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise gelegen, als die BVG täglich noch rund 3,5 Millionen Passagiere transportiert habe. Es mache sich bemerkbar, dass viele Unternehmen während des harten Lockdowns noch stärker auf Arbeit im Home-Office setzten, so Nelken.

Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden seit Beginn des Lockdowns am Mittwoch deutlich weniger genutzt. Die Zahl der Fahrgäste sei spürbar zurückgegangen, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Donnerstag. "Bei den Bussen und U-Bahnen sind es nun 50, bei der Straßenbahn 60 Prozent."

Wegen der Corona-Krise und damit die Fahrgäste möglichst die Abstände einhalten können, soll es während der Feiertage keine Einschränkungen des BVG-Angebots geben. An Heiligabend seien rund 3.500 Beschäftigte der BVG im Einsatz, an den beiden Weihnachtsfeiertagen annähernd genau so viele, sagte Nelken.

Trotz der verschärften Corona-Maßnahmen hält sich die BVG an den regulären für die Weihnachtszeit festgelegten Ferienfahrplan: Danach fahren an Heiligabend alle Busse und Bahnen nach den Samstagsfahrplänen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gelten die Sonntagsfahrpläne.