Spatenstich für Wiederinbetriebnahme - Bahnhofsbau für die Heidekrautbahn startet in Wilhelmsruh

11.12.20 | 07:52 Uhr

Eine alte Bahnverbindung im Norden Berlins wird reaktiviert und startet am Freitag in die Bauphase. In rund drei Jahren soll die alte Heidekrautbahn dann wie einst auf ihrer ursprünglichen Stammstrecke von Wilhelmsruh Richtung Basdorf rollen. Von Stefan Ruwoldt

Mit einem symbolischen Spatenstich am Bahnhof Wilhelmsruh (Berlin-Pankow) starten am Freitag die Arbeiten für die Wiederinbetriebnahme der sogenannten Heidekrautbahn im Berliner Norden. Nach den Planungen des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) sollen von dort in drei Jahren Züge über das weitgehend erhaltene Gleisbett der alten Stammstrecke bis zum Wandlitzer Ortsteil Basdorf (Barnim) und zurück fahren. Für den Wiederaufbau des neuen Regionalbahnhofs Wil­helmsruh sind rund 16 Monate Bauzeit veranschlagt.



Direktverbindung aus Berlins Norden nach Brandenburg

Die Heidekrautbahn verband bis zum Mauerbau Wilhelmsruh und Basdorf. Ihre Reaktivierung soll Pendlern aus den wachsenden Berliner Umlandgemeinden den Umstieg vom Auto auf den Zug erleichtern. In Wilhelmsruh können Fahrgäste dann in die S-Bahn-Linien 1 und 26 umsteigen. Der künftige Betreiber, die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), betreibt bereits seit mehreren Jahren unter dem Namen Heidekrautbahn eine weiter östlich verlaufende Verbindung von Karow nach Basdorf auf einer Strecke, die zu Beginn der 50er Jahre infolge der Berlin-Blockade entstanden war.

Die nun wieder entstehende alte Heidekrautbahn soll nach ihrer Fertigstellung im Halbstundentakt auf der 14 Kilometer langen Strecke von Wilhelmsruh über Rosenthal, Blankenfelde (alle Bezirk Pankow), Schildow, Mühlenbeck (Oberhavel) und Schönwalde (Barnim) auf die dort bereits aktuell betriebene Strecke nach Basdorf (Barnim) treffen. Von Basdorf aus unterhält die NEB bereits jetzt Verbindungen hoch nach Groß Schönebeck (Barnim) und Schmachtenhagen (Oberhavel).

Wichtige Anbindung für Beschäftigte in Wilhelmsruh und für Ausflugsverkehr

Der Ausbau soll den Zügen ein Tempo von 80 Stundenkilometern ermöglichen, hieß es in der Ankündigung der Bauarbeiten. Die Anrainergemeinden in Branden­burg (Mühlenbecker Land und Wandlitz) erhalten so eine weitere Verbindung in die Berliner City. Außerdem soll so das Gewerbegebiet PankowPark auf dem ehemaligen Gelände von Bergmann Borsig in Wilhelmsruh für den Verkehr aus und in die Region erschlossen werden. Der Schienenfahrzeughersteller Stadler erweitert seinen Standort Wilhelmsruh derzeit umfangreich, unter anderem mit einer Produktionshalle. Umgekehrt sollen mit der neuen Strecke die Wohngebiete Märkisches Viertel, Wilhelmsruh und Rosenthal für den Frei­zeitverkehr einen direkten Anschluss Richtung Schorfheide bekommen. Für eine spätere Verlängerung der Strecke innerhalb Berlins zum Bahnhof Gesundbrunnen wird ein zweigleisiger Ausbau der bestehenden Regionalverkehrsstrecke geprüft.

Der Mauerbau 1961 beendete den Betrieb der Bahn

Der entscheidende Einschnitt für den Betrieb der Heidekrautbahn war 1961 der Mauerbau. Ein großer Teil der Strecke auf dem Berliner Stadtgebiet liegt unmittelbar zwischen den Bezirken Pankow und Reinickendorf im damaligen Grenzstreifen. Die DDR-Behörden stoppten für den Mauerbau und die Grenzschließung den Zugverkehr. Die Gleisanlagen wurden stillgelegt und zum Teil gar abgebaut oder verschüttet. Die DDR-Behörden verfügten später den teilweisen Abbau für einen Abschnitt der Strecke im Bereich Wilhelmsruh, der alte Regionalverkehrsbahnhof Wilhelmsruh wurde gar abgerissen. Lediglich auf einem nördlichen Reststück der ursprünglichen Strecke zwischen Blankenfelde über Schildow und Mühlenbeck nach Basdorf verkehrten werktags noch bis 1983 einige Züge. Der Name Heidekrautbahn geht auf die ersten Jahre nach der Entstehung der Strecke 1901 zurück, in denen zunächst sehr viele Berliner die Bahn zu Ausflügen in die Schorfheide nutzten. Groß Schönebeck gilt als Tor zur Schorfheide. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten viele Berliner die Bahn für Hamsterfahrten aufs Land, wobei sie in den Dörfern und Kleinstädten bei den Bauern Lebensmittel kauften oder gegen anderen Besitz eintauschten.

Querungen sollen gewachsene "Wegebeziehungen" erhalten

Entlang der jahrzehnte ungenutzen Stammstrecke sind in den vergangenen 30 Jahren viele Wege über die Trasse entstanden. Die NEB teilte in einer Erklärung zur Neuaktivierung der Strecke mit, dass sie nun bei den Arbeiten beachten werde, dass sie viele der über und entlang der Strecke entstandenen Wege erhalten wolle oder Ersatz schaffen werde, um die "seit der Wiedervereinigung entstandenen Wegebeziehungen" zwischen Reinickendorf und Pankow nicht wieder ver­schwinden zu lassen: "Zwar kann – schon aus Gründen der Sicherheit – nicht jede bisher genutzte 'wilde Querung' bestehen bleiben", doch sollen nach Unternehmensangaben allein zwischen der Kopenhagener Straße in Wilhelmsruh und der Quickborner Straße im Märkischen Viertel auf einer Strecke von lediglich 2,5 Kilometern fünf oder sechs Bahnübergänge geschaffen werden.

Weil die Wiedererrichtung der Strecke einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft bedeutet, gehören zu den baugebleitenden Maßnahmen der NEB zufolge auch umfangreiche

landschaftspflegerische Ausgleichs­ und Ersatzmaßnahmen. So würden rund 4.700 Quadratmeter Fläche entlang der Strecke neu bepflanzt, hieß es.



NEB stellt Betrieb mit Wasserstoffzügen in Aussicht

Für die Zukunft des Betriebs der Heidekrautbahn winkt die NEB gar mit einem besonders attraktiven Betriebssystem: sehr leise und schadstoffarme Wasserstoffzüge. Bereits in Februar 2019 fuhr der künftige Betreiber der neuen alten Heidekrautbahn in einer Sonderfahrt den Brennstoffzellenzug "Coradia iLint" und kündigte an, ab 2022 auf ihrer aktuellen Heidekrautbahn-Strecke RB 27 Wasserstoffzüge einzusetzen.

