Die neue Chefin ist in acht Wochen viel rumgekommen in der BVG. Sie hat Wünsche von Beschäftigten gehört und Eindrücke gewonnen: Auf Betriebshöfen, in Werkstätten und Verwaltungsbüros. Und Eva Kreienkamp kennt auch die großen Aufregerthemen, wenn es um "ihr" Unternehmen geht. Zum Beispiel: Sollten in Berlin neue U-Bahn-Linien gebaut werden?

"Kann man machen", sagt sie und lacht. Kreienkamp weiß, dass das ein heißes Eisen ist, ein Politikum. Denn die grüne Verkehrssenatorin steht mehr auf Straßenbahnen, der Koalitionspartner SPD hat sich in die U-Bahn verguckt. Und Kreienkamp legt sich fest: "Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir dort, wo wir über erhöhte Verkehrsvolumina reden, auch wieder U-Bahnen bauen."