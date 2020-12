Am Berliner Daimler-Werk in Marienfelde sollen massiv Arbeitsplätze angebaut werden, die IG Metall befürchtet eine Stilllegung des ältesten produzierenden Werks des Konzerns. Am Mittwoch wollen die Beschäftigten für den Erhalt ihrer Jobs auf die Straße gehen.

Beschäftigte des Mercedes-Benz-Werks in Berlin-Marienfelde wollen am Mittwoch für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. "Wir Daimler-Beschäftigte werden am Mittwoch nicht arbeiten", kündigte der Betriebsratsvorsitzende Michael Rahmel am Montag an. "Wir nehmen uns diesen Tag, um dem Vorstand klar zu zeigen, dass wir uns von ihm nicht abwracken lassen."