Demo für eine andere Agrarpolitik - "Wir haben es satt"-Bündnis zieht auch in Corona-Zeiten durch Berlin

16.01.21 | 08:09 Uhr

Jedes Jahr demonstrieren vor der Grünen Woche in Berlin Landwirte und Umweltschützer für eine andere Agrarpolitik. Normalerweise ist das eine Großveranstaltung. Doch in der Corona-Pandemie fällt die Demo am Samstag deutlich kleiner aus.

Bauern und Umweltschützer demonstrieren am Samstag in Berlin für eine umwelt- und klimagerechte Agrarpolitik. Das Bündnis "Wir haben es satt" aus rund 60 Organisationen der Bereiche Landwirtschaft, Naturschutz und Gesellschaft hatte zur Demonstration aufgerufen – wegen der Corona-Pandemie in anderer Form. "Normalerweise rufen wir immer zu einer Großdem auf", sagte Saskia Richartz vom "Wir haben es satt"-Bündnis dem rbb. "Wir denken aber, dass das im Moment mit den aktuellen Infektionszahlen nicht durchführbar ist." Statt wie in den vergangenen Jahren mit zehntausenden Teilnehmern will das Bündnis in diesem Jahr mit etwa 150 Demonstranten und 15 bis 25 Traktoren zur CDU-Parteizentrale und Bundeskanzleramt ziehen.

Forderungen: Mehr Platz für Tiere und weniger Fleischkonsum

Dort wollen sie Forderungen von Umweltschützern und Landwirten übergeben. Bei der "Aktion Fußabdruck" wurden dafür im Vorfeld Botschaften in Form von Fußabdrücken gesammelt. Gefordert wird etwa, die Zahl der Tiere in den Ställen und den Fleischkonsum deutlich zu senken. Neben mehr Tier- und Klimaschutz in der Landwirtschaft soll die Politik eine Zukunft für die bäuerlichen Betriebe in Deutschland sichern. Die "Wir haben es satt"-Demonstration findet jedes Jahr vor Beginn der Grünen Woche in Berlin statt. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wird die Agrarmesse in diesem Jahr rein digital am 20. und 21. Januar durchgeführt. Im nächsten Jahr ist dann vom 21. bis 30. Januar wieder eine Besucherveranstaltung geplant.

