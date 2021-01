dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 29.01.2021 | Johannes Frewel | Bild: dpa/Paul Zinken

Verhandlungen über Standort Hennigsdorf - Alstom übernimmt deutsche Bahnsparte von Bombardier

29.01.21 | 06:16 Uhr

Der französische Alstom-Konzern übernimmt am Freitag die in Deutschland ansässige Bahnsparte von Bombardier. Bereits vor der Fusion verhandelt der TGV-Hersteller über den Verkauf des Standorts Hennigsdorf an Skoda Transportation.

Der französische Alstom-Konzern übernimmt am Freitag die in Deutschland ansässige Bahnsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier. Damit entsteht der zweitgrößte Bahnhersteller der Welt. Die Bahnsparte von Bombardier mit Hauptsitz in Berlin ist wichtigster Zulieferer der Deutschen Bahn. Alstom stellt unter anderem die französischen TGV-Hochgeschwindigkeitszüge her. Laut Kaufvertrag ist ein Preis von "bis zu 5,3 Milliarden Euro" vereinbart. Die ursprünglich geplante Hochzeit von Alstom mit der Mobilitätssparte von Siemens war 2019 am Veto der europäischen Wettbewerbshüter gescheitert. Dagegen genehmigte die EU-Kommission den Kauf der Bahnsparte von Bombardier im vergangenen Sommer unter Auflagen.

Alstom verhandelt über Verkauf des Standorts Hennigsdorf

Eine dieser Auflagen ist der Verkauf der Bombardier-Produktionsanlagen in Hennigsdorf. Unklar wäre allerdings damit die Zukunft der 200 Mitarbeiter und des Standorts an sich. Auch die Abgabe des französischen Werks Reichshoffen wurde von Brüssel gefordert, damit der neue Verbund nicht zu mächtig wird. Vor der Fusion mit der Zugsparte von Bombardier verhandelt Alstom deswegen mit dem tschechischen Unternehmen Skoda Transportation um den Verkauf des Standorts Hennigsdorf und der elsässischen Fabrik Reichshoffen, bestätigte Alstom auf Donnerstag auf Anfrage in Saint-Ouen bei Paris. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Alstom will die Megafusion mit der Bombardier-Zugsparte am Freitag abschließen. In der Branche entsteht damit laut Medien die weltweite Nummer zwei, hinter dem chinesischen Giganten CRRC. Beschäftigt werden nach Unternehmensangaben zusammen rund 74.000 Menschen.