Die Deutsche Bahn ist 2020 so pünktlich gewesen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Rund 82 Prozent aller Fernzüge, wie ICE und IC, seien nach Plan unterwegs gewesen, teilte das Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Das seien knapp sechs Prozentpunkte mehr als im Jahr davor.

Auch im Regionalverkehr konnte die DB demnach die Pünktlichkeit ihrer Züge steigern. Hier sei mit 95,6 Prozent 2020 der beste Pünktlichkeitswert seit Bestehen der DB AG erreicht worden. Hier hätten sich unter anderem mobile Instandhaltungsteams und verbesserte Prozesse bei der Zugbereitstellung positiv auf die Pünktlichkeit ausgewirkt.