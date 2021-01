Der Flughafen Tegel gehört der Geschichte an - im November 2020 ist er geschlossen worden. Fans des langjährigen Berliner City-Airports können TXL allerdings bei sich zuhause weiterleben lassen: Insgesamt 200 Gegenstände des Flughafens werden ab sofort in drei Auktionen auf der Internetseite des Hauses Dechow versteigert und bieten ein Stück Flughafenromantik. Um in dieser zu schwelgen, ist allerdings auch Platz nötig: Neben Sitzbänken und Monitoren werden auch Schneeräumfahrzeuge oder Tore angeboten.

"Wir erhielten schon viele Gebote und konnten viele Tausend zusätzliche Klicks auf unserer Auktionsplattform sowie auf unserer Website verzeichnen", sagt Jens-Peter Franz, Sales Manager von Dechow, rbb|24 am Donnerstag. Er hält das für einen Beleg dafür, wie beliebt der Flughafen Tegel immer noch sei.