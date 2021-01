In der Brandenburg-Halle gibt es diesmal nur Film-Kost

Internationale Grüne Woche in Berlin

Das Land Brandenburg präsentiert sich bei der 86. Internationalen Grünen Woche (IGL) ausschließlich virtuell. In der "BrandenburghalleDIGITAL" gibt es am 21. und 22. Januar "filmische Kost" statt Fingerfood, erklärte Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) anlässlich einer Pressekonferenz am Freitag.

In drei bis fünf Minuten langen Filmen soll die Brandenburger Agrar- und Ernährungswirtschaft vorgestellt und für den Tourismus geworben werden. Alle Filme sind auch nach der Grünen Woche noch bis Ende April auf der Internetseite des Agrarumweltministeriums [mluk.brandenburg.de] zu sehen.

Wer in diesem Jahr als digitaler Besucher die Grüne Woche erleben möchte, muss sich zunächst auf der Internetseite der Veranstalter [gruenewoche.de] registrieren und bekommt danach kostenfreien Zutritt zu allen Inhalten.