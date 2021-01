Die Hähnchenmastanlage in Groß Haßlow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) für mehr als 320.000 Tiere darf auch weiterhin nicht in Betrieb genommen werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob allerdings am Donnerstagabend das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG) auf, das im Herbst 2019 die Errichtung der Anlage untersagt hatte.



Das OVG habe zu prüfen, ob ein sogenanntes Ergänzungsverfahren infrage kommt, in dem die beanstandeten Fehler behoben werden könnten, begründeten die Richter des 7. Senats ihre Entscheidung. Das OVG habe bei seiner Entscheidung im Herbst 2019 zwar zurecht mehrere methodische Fehler bei der Genehmigung moniert, erläuterte der zuständige Richter. Da die Bundesrichter aber keine weiteren Tatsachen feststellen könnten, liege das Verfahren nun wieder beim OVG.