Die Geschäftsführer - beide Geschwister sind Mitte 60 - haben in einem Facebook-Post von Freitag angekündigt [facebook.com] , sich ins Privatleben und in den Ruhestand zurückziehen zu wollen. Das sei der Grund für den Verkauf der "Spreewaldkonserve".

Schon seit 1946 werden in Golßen (Dahme-Spreewald) Konserven mit lokalen Obst- und Gemüseprodukten hergestellt. Nach der Wende übernahmen die Geschwister Karin Seidel und Konrad Linkenheil 1991 das Werk und präsentierten die Produkte unter der neuen Marke "Spreewaldhof". Mittlerweile werden an zwei Standorten im Landkreis Dahme-Spreewald - Golßen und Schöneiche sowie im ungarischen Szigetvár 32 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten produziert und zu 250 verschiedenen Produkten verarbeitet.

Über den Preis für den Verkauf des Unternehmens wurde nichts bekannt. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen, hieß es in der Mitteilung von "Andros".

Die Inhaber der "Spreewaldkonserve" sind Konservenhersteller in dritter Generation mit einer über 100-jährigen Firmengeschichte, die im späten 19. Jahrhundert am Niederrhein begann. Im Jahr 2000 wurde die gesamte Produktion von dort in den Spreewald verlegt. Die aktuellen Geschäftsführer, Karin Seidel (67) und Konrad Linkenheil (66), hätten in der nachfolgenden Generation der Familie keine Nachfolger gefunden, hieß es.

Derzeit beschäftigt die "Spreewaldkonserve" rund 200 Mitarbeiter und 220 Saisonkräfte. Im Geschäftsjahr 2018/2019 machte das Unternehmen einen Umsatz von 109 Millionen Euro. In Ostdeutschland ist die Marke "Spreewaldhof" bei Gurken im Glas marktführend, bundesweit die Nummer 3.