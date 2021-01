"Wir haben es satt"-Bündnis protestiert in Berlin gegen Agrarpolitik

Jedes Jahr demonstrieren vor der Grünen Woche in Berlin Landwirte und Umweltschützer für eine andere Agrarpolitik. Normalerweise ist das eine Großveranstaltung. Doch in der Corona-Pandemie fiel die Demo am Samstag deutlich kleiner aus.