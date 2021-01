dpa/Bernd Settnik Audio: Inforadio | 14.01.2021 | Stefan Oszváth im Gespräch mit Kai Rückewold | Bild: dpa/Bernd Settnik

Interview | Verband pro Agro - "Ein bisschen schwierig wird es bei den Discountern"

14.01.21 | 18:30 Uhr

Immer mehr Menschen legen Wert auf Regionalität ihrer Lebensmittel - das spiegelt sich auch im Angebot der Supermärkte wider. Für die regionalen Erzeuger ist das erstmal gut - aber da ist noch Luft nach oben, sagt Kai Rückewold vom Brandenburger Verband pro agro.

rbb: Für gutes Essen sind die Menschen auch bereit, mehr zu zahlen. So steht es im Ernährungsreport der Bundesregierung, über den am Donnerstag beraten wurde. Was merken Sie davon? Kai Rückewold: Wenn man über Regionalität spricht, muss man erstmal die Grundlagen klären. Reden wir über einen Radius, reden wir über die Rohstoffe? Reden wir über einen Standort? Das ist immer alles sehr offen und sehr groß gehalten.

Zur Person pro agro e.V./Nadine Hennig Kai Rückewold ist Geschäftsführer des Verbandes pro agro, eines Verbandes zur Fördeurng des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin. pro agro vernetzt und unterstützt Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus. Außerdem vermarktet der Verband regionale Produkte aus Brandenburg und der Hauptstadtregion.

Das sieht man auch in den Discountern, da sind ja auch mittlerweile regionale Produkte zu finden. Haben denn die Hersteller was davon? Grundsätzlich muss man erst einmal sagen, dass die Lebensmittelvollsortimenter Edeka und Rewe schon seit Längerem mit dem Thema Regionalität arbeiten, dort auch relativ offen oder auch sehr gut auf unsere regionalen Erzeuger zugehen und diese dort auch mit ins Sortiment reinnehmen. Ein bisschen schwierig wird es bei den Discountern, die natürlich auch bei regionalen Produkten immer über den Preis werben, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen die Geschichten, wir wollen die Gesichter, wir wollen die Qualität und wir wollen die Themen hinter den Produkten haben. Das machen die Lebensmittelvollsortimenter besser als die Discounter. Aber wenn nachher auch da der Preis stimmt, unsere Erzeuger damit leben können und davon leben können, ist es natürlich auch ein Thema.

Wenn die Nachfrage nach Regionalem steigt, kommen die Hersteller denn mit dem Produzieren hinterher? Reicht das Angebot aus Brandenburg? Grundsätzlich reicht das Angebot aus Brandenburg nicht, um Berlin und Brandenburg mit den Produkten zu versorgen. Aber wir haben ja auch Potenziale: Wenn die Unternehmen wissen, was sie wann für wen produzieren können und sollen, welchen Preis sie nachher auch kriegen… das sind ja oftmals auch die Themen. Sie können ja nicht mit einem Jahr Vorlauf planen und produzieren und dann – schauen wir mal, was kriegen wir denn für einen Preis? Das sind Themen, die muss man auch im Handel oder in der Partnerschaft mal besprechen beziehungsweise auf den Weg bringen, um da auch mehr Regionalität in den Handel zu bekommen.

Ihr Verband vermarktet und vernetzt ja nicht nur Bauern in Sachen Essen, sondern auch in Sachen Landtourismus. Das sieht ja im Moment wahrscheinlich eher mau aus wegen Corona. Was erwarten Sie in dieser Saison? Wir hoffen, dass ab Frühjahr oder im frühen Sommer auch das Tourismusgeschäft wieder angeht. Was wir feststellen konnten ist, dass viele unserer Betriebe sicherlich sehr hart getroffen sind: Gerade die Unternehmen, die Pferdehöfe haben, die Pferde zu versorgen haben. Aber viele schauen auch positiv nach vorn. Und da hoffen wir natürlich, dass die Politik unsere Betriebe weiterhin unterstützt, im Großen wie im Kleinen. Im Endeffekt heißt es da auch: Durchhalten und schauen, was man machen kann.

Wie stellen Sie sich die Unterstützung vor? Die Politik muss einfache Regelungen finden, um die Betriebe durch die Krise zu bekommen, aber sich auch darüber Gedanken machen: Was passiert, wenn alles wieder halbwegs normal läuft. Wie kann man da den Tourismus unterstützen?

Das macht man normalerweise mit Messen, aber die fehlen ja jetzt… Genau, aber man kann auch mit Handelspartnern kooperieren, Reisebroschüren auslegen, man kann viel Marketing über Radio und Internet machen, dass man dort den Tourismus in Brandenburg findet und positiv nach vorn stellt. Das wäre eine erste Unterstützung für unsere Betriebe: Eine Perspektive aufzustellen, dass es dann auch weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Stefan Oszváth, Inforadio. Der Text ist eine redigierte Form des Gesprächs. Das komplette Interview können Sie hören, wenn Sie auf das Audiosymbol im Titelbild des Beitrags klicken.