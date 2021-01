Vor Kurzem hat Weshare die Preise hochgeschraubt: Im Haupttarif wurde das Fahren und Parken um 10 Cent auf 29 Cent pro Minute erhöht. Hinzu kommt immer 1 Euro pro Miete fix. Hat die Kostenerhöhung auch mit den hohen Parkgebühren in Berlin zu tun? "Indirekt schon. Die Preise für die Kunden richten sich natürlich auch nach den Kosten, die wir in der Stadt haben", sagt Michael Fischer.

Bisher ärgert sich WeShare nur über die Parkgebühren in der Hauptstadt, hält aber trotzdem am Carsharing mit E-Autos fest. Währenddessen hat ein anderer Anbieter schon die Segel gestrichen. Sharenow ist beim Carsharing sozusagen der Platzhirsch: Daimler und BMW stehen hinter dem Unternehmen, zu dem sich die früheren Konkurrenten Car2go und Drivenow zusammengeschlossen haben. Sharenow hat vor einigen Wochen die Leasing-Verträge für seine elektrischen BMW i3 in Berlin nicht verlängert, betreibt die Elektroflotte in anderen Städten aber weiter.