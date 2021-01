Thyssenkrupp schließt Werk Rothe Erde in Eberswalde

Der Industriebetrieb Thyssenkrupp Rothe Erde schließt Ende des Jahres sein Werk in Eberswalde (Barnim). Das teilte ein Unternehmenssprecher am Freitag mit.

Betroffen seien 79 Mitarbeiter. Die Leitung von Thyssenkrupp Rothe Erde begründete die Schließungspläne mit dem gestiegenen Preisdruck. In Eberswalde werden Blattlager für Windenergieanlagen gefertigt. Auftraggeber bevorzugten Billiglohnländer wie Indien oder China, hieß es. Zudem würden die in Eberswalde gefertigten Blattlager für Windenergie von ihren Maßen her kaum noch verwendet.